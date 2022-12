Baustelle am Rumbach geht in weiter Phase

Jetzt folgt laut Stadt der letzte Abschnitt zwischen dieser Kreuzung und der Kreuzung an Kalk- und Kämpchenstraße. Dafür wird jetzt in der Mitte der Straße die Baustelle eingerichtet. In beiden Richtungen verbleibt jeweils eine Straßenspur. Die beiden genannten Kreuzungsbereiche sind laut Stadt nicht betroffen. Der Verkehr am Knoten Tourainer Ring / Dickswall soll weitestgehend ungestört fließen können. Behinderungen lassen sich dennoch nicht ganz vermeiden, heißt es.