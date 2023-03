Baustelle "Am Förderturm" ab morgen

Laut Stadt wird zwischen Frohnhauserweg und dem Kreisverkehr die Fahrbahn erneuert. Hierfür wird "Am Förderturm" in Richtung Kreisverkehr vorübergehend zu einer Einbahnstraße. In der Gegenrichtung werden Autofahrer über Wackelsbeck und Dessauer Straße umgeleitet. Je nach Wetter können sich der Start und Ende der Bauarbeiten verschieben, sagt die Stadt.