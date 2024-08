Baustart für ICE-Werk noch dieses Jahr

Die Baugenehmigung liegt jetzt vor, sagt die DB. Sie will in den nächsten Jahren 400 Millionen Euro im Dortmunder Hafen investieren und 500 neue Arbeitsplätze schaffen. In der 480 Meter langen Halle sollen ab dem Jahr 2027 ICE gewartet und repariert werden. Für deutsche Verhältnisse ging das Genehmigungsverfahren überaus flott über die Bühne. Das Grundstück ist ein alter Güterbahnhof und liegt mitten im Dortmunder Hafen. Das Gelände gehörte bereits der Deutschen Bahn.