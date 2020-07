Baumfällungen im Damwildgehege

Äste könnten herunter stürzen oder ganze Teile der Bäume auseinander brechen. Sie sind krank und deswegen schon ganz oder größtenteils abgestorben. Weil am Gehege immer viele Besucher unterwegs sind, ist es zu gefährlich, sie einfach stehen zu lassen. Deswegen rückt am Dienstag eine Baumfachfirma mit speziellem Gerät an, um die Bäume zu fällen.