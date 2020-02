Baumfällarbeiten auf Oberheidstraße

Heute und morgen ist deswegen nur eine Spur in Richtung Aktienstraße befahrbar. Der Verkehr in die Gegenrichtung wird umgeleitet. Donnerstag und Freitag regelt immer da, wo an der Oberheidstraße gerade ein Baum gefällt wird, eine Baustellenampel den Verkehr. Rund um die Baustelle gilt Parkverbot.