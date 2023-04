Bauarbeiter hoffen auf Krisenprämie

Diese "Krisen-Puffer-Prämie" kann am Stück oder auch in Raten gezahlt werden, heißt es von der IG BAU. Steuern und Sozialabgaben werden für die Prämie nicht fällig. Profitieren sollen nach Angaben der Gewerkschaft in Mülheim rund 1.740 Beschäftigte. Sie geht davon aus, dass in der Praxis Bauarbeiter leer ausgehen werden. Bei den gut 120 Bauunternehmen in Mülheim würde sich hier die "Spreu vom Weizen trennen". Betriebe, die auch sonst Wert auf den Tariflohn legen, würden zahlen. Beim Rest lohne es sich, in den kommenden Wochen beim Chef nachzufragen, wo sie bleibt. Im Zweifelsfall würde auch die Gewerkschaft weiter helfen.