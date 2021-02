Bauarbeiten für pitstop am Flughafen laufen

Pitstop ist am Flughafen Essen/Mülheim mit Bauarbeiten gestartet. Die Autowerkstatt-Kette will sich vergrößern und von Essen-Kettwig an die Brunshofstraße in Raadt ziehen. Noch in diesem Jahr sollen die rund 80 Mitarbeiter aus der Verwaltung hierher kommen.

