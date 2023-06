Bauarbeiten der Bahn zwingen Gäste zum Umsteigen

Außerdem laufen Arbeiten am Halt Essen-Zollverein Nord und an mehreren Weichen. Auswirkungen hat das auf den Regional- und Fernverkehr. So werden die Linien RE3, RB32 und RB35 umgeleitet. Sie halten nicht in Altenessen, Oberhausen und Wanne-Eickel. Teilweise fahren Ersatzbusse. Die Züge der IC-Linie nach Norddeich Mole und der EC von Münster nach Klagenfurt werden über Essen Hauptbahnhof umgeleitet. Sie halten nicht in Oberhausen. Die Regelung gilt ab heute Abend 21 Uhr bis zum 13. August.





Von heute bis zum 26. Juli baut die Bahn außerdem auf der Strecke zwischen Bochum und Essen. Hier werden auf einer Länge von rund zehn Kilometern die Schienen neu gemacht. Die Linien RE6, RE16 und RB40 werden umgeleitet. Auch der Fernverkehr ist hier betroffen.





