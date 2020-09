Bauarbeiten dauern noch Monate

Ein konkreter Zeitplan ist laut Verkehrsministerium in Arbeit. Eine weitere Bahnbrücke soll in der kommenden Woche wieder genutzt werden. Zwei weitere müssen noch überprüft werden. Die A40 könnte dagegen wie geplant Anfang Oktober wieder freigegeben werden, wenn die Abrissarbeiten abgeschlossen sind. Diese laufen zurzeit auch in den Nachtstunden. Vergangenen Donnerstag war unter den Bahnbrücken über der A40 ein Tanklaster in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken.