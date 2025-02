Bauarbeiten auf Zeppelinstraße: Sperrung und Umleitung

In dieser Woche laufen neue Bauarbeiten bei uns in Mülheim. Morgen und übermorgen (4./5. Februar) muss deshalb die Zeppelinstraße in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Holthauser Höfe und kurz vorm Elbinger Weg.

© Martin Sandera - stock.adobe.com