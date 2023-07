Bauarbeiten auf der Eppinghofer Straße

Der Bereich zwischen Parallelstraße und Am Löwenhof wird zur Einbahnstraße in Richtung Innenstadt. Die Buslinien 122, 133, 135, 151, NE3, NE9 und NE10 werden ab der Haltestelle Rathausmarkt in Fahrtrichtung Dümpten ab 8.00 Uhr umgeleitet. Die Haltestelle Hbf. Nordeingang Steig 2 wird verlegt zu Am Löwenhof/Eppinghofer Straße.