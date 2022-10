Bauarbeiten an Weseler Straße starten

Für den Verkehr bedeutet das, dass die Fahrbahn Richtung Stadt eingeengt wird. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Ruhrorter Straße und dem Baumarkt. Die Arbeiten werden in einem modernen Verfahren ausgeführt, heißt es. Das bedeutet, dass die Straße nicht komplett aufgerissen werden muss, sondern es lediglich einzelne Baugruben geben wird. Die medl erledigt außerdem ab Mitte Oktober für zwei Wochen in einem Rutsch Arbeiten in der Timmerhellstraße. Auch hier wird die Straße ebenfalls enger gemacht.