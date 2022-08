Bauarbeiten an Schulen gehen weiter

Das wohl größte Schulbauprojekt der Stadt läuft am Schulzentrum Broich. Mehrere Gebäude werden saniert, darunter das Bestandsgebäude des Gymnasiums, die Aula, die alte Realschule, dazu die Ersatzneubauten für Realschule und Gymnasium. Hier werden insgesamt rund 26 Millionen Euro investiert. In den Sommerferien konnten zwei große Umzüge vollzogen werden. Das Gymnasium konnte ins Hauptgebäude zurück. Die Realschule geht in eine Containeranlage. Ende 2023 soll alles fertig sein. Arbeiten sind auch u.a. im Schulzentrum Saarn in den Ferien gelaufen. Arbeiten laufen immer noch an der Gemeinschaftsgrundschule Styrum an der Augustastraße. Dort wird nicht nur saniert, sobdern auch erweitert. Neben der Sanierung entsteht dort auch eine Erweiterung. In der Gustav-Heinemann-Schule wurden die Fassaden am Hauptgebäude und der Schwimm- und Sporthalle saniert und auch die Sporthalle mit Umkleide- und Sanitärbereich. In der Brüder Grimm Schule an der Zastrowstraße konnte die Turnhalle schon nach den Osterferien in Betrieb genommen werden. Aktuell wird die Aula erneuert. Am Otto-Pankok-Gymnasium konnte nach dem Abriss des alten Traktes der Rohbau für den Erweiterungsbau errichtet werden. Für das nächste Jahr sind die Arbeiten für den Innenausbau und für Fassade mit Dach geplant.