Bauarbeiten an Rheinbrücke schreiten voran

Das gilt von 6 Uhr morgens bis abends 20 Uhr. Es laufen Arbeiten an den Spundwänden im Bereich des Mittelstreifens. Es dürfte an dieser Stelle lange Rückstaus geben. Wer kann, sollte großräumig über A42 und A59 ausweichen. Ab Morgen wird dann auch die Abfahrt Duisburg-Häfen Richtung Dortmund komplett dicht gemacht, und zwar für ein halbes Jahr. Der Neubau der Rheinbrücke der A40 soll in den nächsten Monaten ein großes Stück vorankommen. Noch in diesem Jahr soll die erste neue Brücke fertig sein. Dann gibt es in beide Fahrtrichtungen drei Spuren. Komplett fertig sein soll die neue Brücke in rund drei Jahren.