Navigation

Basketball-Trainer Mumbru aus dem Krankenhaus entlassen

Veröffentlicht: Sonntag, 31.08.2025 12:17

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss im finnischen Tampere nicht länger im Krankenhaus bleiben. Chef des Nationalteams bleibt beim nächsten EM-Spiel aber sein Assistent.

Deutschland - Spanien
© Marius Becker/dpa

Nationalmannschaft

Tampere (dpa) - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM. Mumbru war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel. Zunächst berichtete die «Bild».

Mumbru werde im Teamhotel weiter medizinisch betreut, hieß es heute vom DBB. Beim EM-Start gegen Montenegro sowie gegen Schweden und Litauen wurde der 46 Jahre alte Spanier von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten. Dieser schilderte, dass Mumbru schon Tage vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Unwohlsein geklagt habe. Teamarzt Oliver Pütz berichtete am ersten Ruhetag, Mumbru leide an einem «akuten Abdomen».

Ibrahimagic auch gegen Großbritannien Chef

Das Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) wird in jedem Fall Ibrahimagic als Cheftrainer betreuen. Für die Partie gegen Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) konnte der Verband noch keine Information geben. Bisher haben die Basketballer unter Ibrahimagic alle drei Spiele deutlich gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:250831-930-978085/1

Weitere Meldungen

«Das ist traurig»: Rassismus-Eklat um Schröder bei der EM

Sport Das fulminante 107:88 von Deutschlands Basketballern gegen Litauen gerät in den Hintergrund. Kapitän Schröder macht rassistische Anfeindungen öffentlich.

Basketball-EM in Finnland, Litauen - Deutschland

Rassismus-Vorfall um Schröder: Verband sperrt Zuschauer aus

Sport Nach dem EM-Spiel gegen Litauen berichtet Basketball-Star Dennis Schröder von rassistischen Anfeindungen der gegnerischen Fans. Der Weltverband verkündet nun eine Konsequenz.

Basketball-EM in Finnland, Litauen - Deutschland

Eis, Sauna, Rotlicht: Basketballer bereit für Litauen

Sport Auch ohne den erkrankten Bundestrainer Mumbru läuft es für Deutschland bei der Basketball-EM. Die Schweden sind wie erwartet keine Hürde.

Basketball-EM Deutschland – Schweden
skyline