Basketballer müssen bei EM erneut auf Chefcoach verzichten

Tampere (dpa) - Die deutschen Basketballer werden die EM-Vorrunde im finnischen Tampere mit Alan Ibrahimagic beenden. Der 47 Jahre alte Assistent wird Cheftrainer Alex Mumbru (46) auch am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport und RTL) gegen Gastgeber Finnland vertreten, teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit. Ibrahimagic absolvierte am Tag vor dem Spiel auch die turnusmäßige Pressekonferenz.

Mumbru erlitt am Montag vergangener Woche ein «akutes Abdomen» und wurde in Tampere ins Krankenhaus eingeliefert. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen. In den ersten Tagen hatte der Verband noch von einem akuten Infekt gesprochen.

Mumbru auf dem Weg zur Rückkehr

Mumbru ist seit Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden und befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung. Der Spanier ist inzwischen zurück im Teamhotel und ist in die Spielvorbereitungen seines Assistenten involviert. Am Dienstag war Mumbru schon wieder in Verbandskleidung im Teamhotel zu sehen. Sein Ziel ist es, bei der Endrunde in Riga (ab Samstag) wieder an der Seitenlinie zu stehen.

Die Partie gegen Finnland könnte also der letzte Einsatz von Ibrahimagic als Chefcoach des Teams um Dennis Schröder sein. «Es ist in Ordnung. Ich habe schon von Anfang an versucht, die Rolle zu erfüllen, solange es nötig ist», sagte der 47-Jährige im deutschen Teamhotel.

Vorbei ist die EM derweil für Johannes Voigtmann. Der Co-Kapitän muss am Knie operiert werden und steht für die K.o.-Runde in Lettland nicht zur Verfügung. «Das ist ein herber Schlag für die Mannschaft. Johannes ist seit Jahren einer der Führungsspieler», sagte Ibrahimagic. Mit einem Sieg über den Gastgeber wäre der für das Achtelfinale wichtige Sieg in Gruppe B perfekt.