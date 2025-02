Banneraktion gegen Alkohol am Steuer

Die Verkehrswacht Mülheim startet zur Hochphase des Karnevals eine Kampagne gegen Alkohol am Steuer. Dazu hat sie gemeinsam mit der DEKRA an verschiedenen Stellen Banner aufgehängt, z.B. an der Klostermarktbrücke in Saarn oder auch am Stadt-Viadukt über der Friedrich-Ebert-Straße.

© Verkehrswacht Mülheim an der Ruhr e.V.