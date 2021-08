Banner erinnert an Schulstart

Das Banner wird an der Fußgängerbrücke am Kloster Saarn angebracht - direkt über der B1, der Kölner Straße. Der Termin heute bildet den Auftakt der Kampagne der Verkehrswacht. In den nächsten Tagen werden dann Schulstart-Banner an weiteren Mülheimer Straßenbrücken angebracht. Wir möchten damit alle Verkehrsteilnehmer, besonders die Autofahrer, daran erinnern, dass demnächst wieder Schulkinder - vor allem i-Dötzchen - am Straßenverkehr teilnehmen, heißt es. Sie brauchen besondere Aufmerksamkeit, Rücksicht und Hilfe. Mittwoch, den 18. August ist erster Schultag. Einen Tag später werden dann die i-Dötzchen in Mülheim eingeschult.