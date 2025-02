DRK: Blutspende in Saarn und Dümpten

Das DRK weist darauf hin, dass jeder, der über 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt zur Blutspende kommen darf. Wichtig sei dabei, nicht mit leerem Magen vorbeizuschauen und vorher auch ausreichend zu trinken. Wer unsicher ist, ob er zur Blutspende kommen darf - z.B. weil er Medikamente einnimmt - sollte sich vorher unter der 0800 1194911 erkundigen oder auch online hier. Auf der DRK-Seite gibt es einen kleinen Online-Check der weiter hilft, heißt es. Außerdem können wir hier einen Termin für die Blutspende buchen. Der nächste Termin in Mülheim ist am 5. März in der Schule am Hexbachtal in Dümpten.