Banken machen Druck auf RRZ-Umbau

Der Grund dafür: Die Investoren stehen anscheinend unter finanziellem Druck. Sie lassen demnach mehrere Optionen prüfen. Dazu zählen eine Umfinanzierung und der komplette Verkauf des Zentrums. Offenbar befürchten die Banken, dass die Kosten für die Sanierung wegen der Lieferengpässe und gestiegenen Preise aus dem Ruder laufen könnten. Weitere Gründe: die vielen Leerstände und Probleme, neue Mieter zu gewinnen. Laut Bericht sollen alle Optionen schnellstmöglich geprüft werden. Ursprünglich war geplant, das in die Jahre gekommene Center in Mülheim für 200 Millionen Euro umzubauen. Der Prozess zieht sich aber schon seit Jahren in die Länge.