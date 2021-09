Bahnstreiks gehen weiter

Das Unternehmen hat angekündigt, in die nächste Instanz zu gehen. Bis dahin laufen die Warnstreiks aber erst mal weiter. Die Auswirkungen halten sich bei uns in Mülheim einigermaßen in Grenzen. Betroffen ist hauptsächlich der Fernverkehr. In Mülheim sind aber auch einige Nahverkehrs-Strecken betroffen. Zum Beispiel fällt die RB33 zwischen Essen und Aachen komplett aus, der RE2 fährt nicht zwischen Düsseldorf und Münster und die S1 fährt nur jede Stunde. Wer mit dem Zug los möchte, sollte trotzdem vorher online noch mal seine Verbindung checken. Die Bahnstreiks sind bis Dienstag Nacht 2 Uhr geplant.

Hier geht es zu den Notfahrplänen.

Hier geht es zur aktuellen Abfahrttafel.