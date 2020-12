Bahnstrecke von Duisburg nach Essen wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen ist seit heute Morgen wieder frei. Die Bahn hatte die letzten Tage Kabel von zwei beschädigten Brücken über die A40 auf eine andere Brücke verlegt. Außerdem gab es noch mal Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk in Duisburg. Die sind jetzt abgeschlossen, so dass die Züge von Duisburg Richtung Essen wieder fahren können.