Bahnstrecke heute Abend wieder frei

In den Osterferien haben Arbeiter gleich an mehreren Stellen gebaut, unter anderem an Weichen, Schienen und der Stromversorgung. Züge des Regional- und Fernverkehrs mussten umgeleitet werden. Die Bahn hat auf dem Abschnitt Essen - Mülheim - Duisburg zahlreiche Ersatzbusse auf die Straße geschickt. Probleme gibt es nach wie vor für Reisende, die Richtung Niederlande fahren. Die Bahnstrecke über Oberhausen nach Arnheim bleibt noch bis Sonntagabend gesperrt. Auch in den Monaten danach wird es weitere Teil- und Vollsperrungen geben.