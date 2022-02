Bahnmitarbeiter ertappen Kupferdieb

Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, der an einer Bahnstrecke Kupferkabel gestohlen haben soll. Bahnmitarbeiter hatten den 36-Jährigen gestern Abend dabei beobachtet, wie er in Styrum mehrere Kabel an einer Zugstrecke entwendete.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services