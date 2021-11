Bahnhöfe werden aufgehübscht

Ein paar Beispiele: Am Oberhausener Hauptbahnhof wird unter anderem die Uhr vor dem Haupteingang neu gemacht, außerdem gibt es neue Schilder. In Mülheim wird das Dach saniert. In Hamm lässt die Bahn die Kronleuchter neu machen. In Duisburg werden defekte Fenster ausgetauscht und in Gelsenkirchen die Bodenbeläge neu gemacht. Das Geld für die Maßnahmen stammt aus einem Förderprogramm des Verkehrsministeriums.