Bahn sperrt wichtige Strecken

Zurzeit ist noch die Strecke zwischen Oberhausen und Duisburg dicht. Ab den Osterferien wird zusätzlich an der Strecke nach Emmerich gearbeitet. Bis Ende Mai wird die Strecke teilweise vollgesperrt. Der Regionalverkehr wird wieder auf Ersatzbusse umgestellt. Der Fernverkehr Richtung Niederlande wird großräumig umgeleitet. In den Osterferien gibt es es außerdem eine Vollsperrung der Strecke von Duisburg über Mülheim bis nach Essen. Hier fallen gleich 14 Linien aus. Grund dafür sind Arbeiten für den Umbau am Kreuz Kaiserberg. Die Autobahn quert dort insgesamt acht Bahngleise. Hier geht es zu den Änderungen im Überblick.