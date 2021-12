Bahn schließt Sanierungsprogramm ab

Außerdem wurden die Info-Systeme modernisiert und Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Bei uns in Mülheim hat die Bahn u.a. Treppen und Zäune erneuert, Türen an den Zugängen ausgetauscht und an Dächern und der Technik gearbeitet. Bundesweit haben 900 Handwerksbetriebe von dem Programm profitiert, heißt es im Abschlussbericht der Bahn.