Bahn kappt RB33 zwischen Duisburg und Essen

Ärgerlich ist das vor allem für Pendler, die von Mülheim-Styrum aus starten. Ihnen fehlt jetzt eine Alternative, falls Züge auf den S-Bahn-Linien oder der RE49 ausfallen. Die Verbindung fällt wegen der Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof aus. Voraussichtlich bis in den Herbst nächsten Jahres hinein wird die RB33 nicht mehr durch Mülheim rollen. Das hat uns eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage gesagt. Aufgefallen war die gestrichene Verbindung Fahrgästen schon Anfang August. Vorab informiert hatte die Bahn nicht darüber. Eingepflegt in Portalen wie zuginfo.nrw ist die weggefallene Verbindung erst seit dem 15. August. Warum Fahrgäste erst mit Verzögerung und auf unsere Nachfrage über die gestrichene RB33 informiert wurden, ist unklar. Die Bahn hat auf unsere Frage dazu bislang nicht geantwortet.