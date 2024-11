Bahn baut ICE-Werk für 400 Millionen Euro

In der Nähe des Hafens wird eine 480 Meter lange Werkshalle mit vier Gleisen und Nebengebäuden hochgezogen. Die Bahn rechnet mit knapp drei Jahren Bauzeit. Ab 2027 sollen in dem neuen Werk ICE repariert, gereinigt und gewartet werden. 500 Arbeitsplätze werden entstehen. In NRW gibt es bereits zwei solcher Werke, eins in Dortmund, das andere in Köln. Das neue Werk sei nötig, weil immer mehr ICE auf die Schiene geschickt werden. Bis Ende des Jahrzehnts sollen es rund 450 sein. Im Regelfall fährt ein ICE laut Bahn jeden Tag einmal zum Checkup ins Werk.