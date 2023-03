Bahn-Baustellen sorgen für Zugausfälle

In Essen und Mülheim werden Weichen erneuert. In Styrum wird an der Stromversorgung für die Züge gearbeitet. Außerdem werden am Kreuz Kaiserberg die Oberleitungen umgebaut. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Die Halte Mülheim, Essen und Bochum werden nicht angefahren. Im Nahverkehr fallen die Halte in Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim aus. Die Bahn schickt auf der Strecke Essen - Mülheim - Duisburg zahlreiche Ersatzbusse auf die Straße. Die Bauarbeiten sollen bis zum 14. April, 21 Uhr andauern. Außerdem wird der zwischen dem 31.3, 21 Uhr und dem 16. April, 21 Uhr die Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Arnheim vollgesperrt. Die ICE werden großräumig über Utrecht und Köln umgeleitet. Zwischen Oberhausen, Wesel, Emmerich und Arnheim fahren Ersatzbusse.





Hier gibt es alle Änderungen zum Nachlesen.