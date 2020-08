Bahn-Baustellen in Mülheim

Die erneute Sperrung der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen kann die Bahn für viele Bauarbeiten bei uns in Mülheim nutzen. Zum Beispiel wird am Mülheimer Hauptbahnhof an den Gleisen gearbeitet. Er bekommt außerdem neue Lampen und Schilder und Arbeiter pflastern einige Wege neu.

