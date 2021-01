Baggerarbeiten im Horbachweg

In der Sackgasse vom Horbachweg in Winkhausen legen Montag (1.2.) die Bagger los. Da laufen schon seit einiger Zeit Arbeiten, um die Fahrbahn zu erneuern. Jetzt muss ausgeschachtet werden, sagt die Stadt. Das passiert in zwei Abschnitten.

