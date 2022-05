Bäder-Öffnungszeiten am Feiertag

Wer morgen (26.05.) an Christi Himmelfahrt schwimmen gehen möchte, steht am Hallenbad Süd vor geschlossenen Türen. Das Bad bleibt laut Stadt am Feiertag dicht.

© Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services (2017)