Baden und sonnen am Baldeneysee

Es gibt aber viele Auflagen. So wird die Zahl der Parkplätze begrenzt. Für die Badestelle und die Minigolfanlage soll an stark nachgefragten Tagen die Zahl der Gäste begrenzt werden. Grundsätzlich dürfen nur geimpfte, genesene und getestete Gäste kommen. Ein Testcenter befindet sich direkt an der Minigolfanlage. Wer rein möchte, muss sich über die Luca- oder Corona Warn-App registrieren. Maskenpflicht herrscht überall da, wo sich theoretisch viele Menschen begegnen könnten. Klettergarten und Minigolfanlage öffnen erst am Feiertag.