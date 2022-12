Azubi-Preis würdigt Projekte gegen Rassismus

Auszubildende in Mülheim, die sich für solidarisches Miteinander einsetzen, können sich ab sofort für den Azubi-Preis "Gelbe Hand" bewerben. Dazu ruft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt den Nachwuchs in der Branche auf. „Die Gelbe Hand“ wird jährlich an Initiativen von Auszubildenden und Berufsschülern vergeben, die sich mit einem besonderen Projekt um die Vielfalt im Beruf verdient gemacht haben.

© IG BAU