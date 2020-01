Axt-Attacke: Hauptbeschuldigte vor Gericht

Die beiden Beschuldigten, sowie ein schon verurteilter Mittäter, sollen im Februar 2017 in ein Haus in Styrum eingedrungen sein. Der Familienvater hatte verdächtige Geräusche gehört und wollte in seinem Haus nachsehen. Als er die Treppe hinunter kam sollen ihn die Beschuldigten mit einer Axt angegriffen haben. Der damals 39-Jährige wurde mit Schlägen gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt. Weil die Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat noch Heranwachsende waren, findet der Prozess vor der Jugendkammer statt.