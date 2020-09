Autofahrer müssen sich weiter gedulden

Autofahrer können frühestens am 5. Oktober wieder über die A40 bei Mülheim-Styrum fahren. Voraussetzung ist, dass die Abrissarbeiten an der Brücke bis Donnerstag abgeschlossen sind. Anschließend braucht Straßen.NRW rund drei Tage, um die Schäden an der Fahrbahn auszubessern.

© Radio Mülheim