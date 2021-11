Autobrand sorgt in Styrum für viel Stau

Ein brennendes Auto hat heute Morgen in Mülheim für jede Menge Stau gesorgt. Der Fahrer hatte sich unverletzt ins Freie retten können, sagt die Polizei. Sie war um kurz vor 6 Uhr zusammen mit der Feuerwehr alarmiert worden und zur Oberhausener Straße in Höhe Augustastraße in Styrum ausgerückt.

