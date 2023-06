Autobahn-Sperrung sorgt Autofahrer

Morgen Abend (8.6.) um 20 Uhr geht es los. Ende der Sperrung ist Montag (12.6.) um 5 Uhr. Die Autobahn GmbH saniert die Fahrbahn. Der Verkehr wird in großem Bogen um die Sperrung herumgeleitet. Dass die A59 ausgerechnet jetzt gesperrt wird, ist umstritten. Zeitgleich finden in Duisburg die Ruhr Games, der Marathon und die Drachenboot-Regatta statt. Viele befürchten ein Verkehrschaos. Wie die WAZ berichtet, hat die Stadt Duisburg gegen das Umleitungskonzept der Autobahn GmbH aber keine Bedenken. Alle Großveranstaltungen seien in den nächsten Tagen erreichbar.