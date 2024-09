Autobahn GmbH sperrt Kreuz Kaiserberg in Teilen

Betroffen ist unter anderem der Zubringer von der A40 (Fahrtrichtung Venlo) auf die A3 in Richtung Köln. Gesperrt wird von heute 21 Uhr bis Montag 5 Uhr. Auch in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Essen) wird im Autobahnkreuz die Verbindung auf die A3 in Richtung Köln gesperrt - hier müssen Autofahrer bis zum 20.September Umwege fahren. Umleitungen werden demnach über A59 ausgeschildert. Die Sperrungen sind im Rahmen der Brückenbauarbeiten nötig, die gerade im Autobahnkreuz laufen, sagt die Autobahn GmbH.