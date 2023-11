Autobahn GmbH: Alles bereit für den Winter

Knapp 120 Fahrzeuge können in der Spitze zeitgleich auf die Straßen geschickt werden. 27.000 Tonnen Salz sowie Sole liegen bereit, heißt es. Die Autobahn GmbH Rheinland ist auch für Teile des Ruhrgebiets zuständig. Hier gebe es im Winter vor allem Probleme auf Brücken. Bei frostigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit friert es hier als erstes. Eine Herausforderung sei auch der dichte Verkehr. Vor allem in den Spitzenzeiten morgens und am Nachmittag sei es sehr schwer, für die Streufahrzeuge durchzukommen. Die Autobahnmeistereien sind rund um die Uhr, auch an den Wochenenden und an Feiertagen in Bereitschaft.