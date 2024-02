Auto zerstört Eingang von Arztpraxis - MIT UPDATE

+++ UPDATE 28.2.: Laut Polizei hat sich der Unfall so abgespielt: Eine 64-Jährige wollte mit ihrem Auto auf einen Parkplatz an der Wertgasse einbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Anschließend beschleunigte sie und krachte mit ihrem Auto in den Eingangsbereich der Arztpraxis. Die 64-Jährige wurde demnach leicht verletzt, die andere Fahrerin blieb unverletzt. Eine Frau in der Praxis wurde durch Glassplitter leicht verletzt. +++





Laut Polizei sind bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr spricht von drei Verletzten. Das Fahrzeug wurde demnach stark beschädigt und es gibt auch Schäden am Haus. Der Eingangsbereich der Praxis wurde weitestgehend zerstört. Für Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme mussten Friedrichstraße und Leineweberstraße zeitweise gesperrt werden. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar. Laut Polizei müssen Fahrer und Zeugen noch befragt werden.