Auto-Wasch-Center in Dümpten ist ab morgen wieder geöffnet

Erste Autos sind auch schon testweise durch die Waschstraße gefahren. Das hat uns eine Unternehmssprecherin auf Nachfrage bestätigt. Im August vergangenen Jahres war die Anlage im Gewerbegebiet an der Mannesmannallee in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in einem Technikraum ausgebrochen. 80 Prozent des Gebäudes mit Technik und Mitarbeiterräumen waren beschädigt. Die Anlage war erst vor fünf Jahren in Betrieb gegangen.