Auto gerät während der Fahrt in Brand

In Dümpten ist heute am frühen Nachmittag ein Auto ausgebrannt. Laut Feuerwehr hatte der Fahrer eines PKW auf der A40 Richtung Duisburg Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt. Er steuerte das Auto von der Autobahn und stellte es auf der Straße Zechenbahn ab.

© Feuerwehr Mülheim