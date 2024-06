Auto auf A2 beworfen und stark beschädigt

Am frühen Morgen war der Autofahrer aus Recklinghausen Richtung Oberhausen unterwegs. Hinter der Unterführung vorm Anschluss Gelsenkirchen-Buer prasselten laut Polizei zahlreiche kleinere Gegenstände auf sein Auto. Ausweichen konnte der 43-Jährige nicht mehr. Die Windschutzscheibe riss und das Auto wurde an weiteren Stellen beschädigt. Der Autofahrer sagte der Polizei, dass die Gegenstände wohl über die Schallschutzwand auf die Fahrbahn geworfen worden sind. Die Polizei bittet alle, die am 17. Juni gegen 5 Uhr morgens etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.





Tel.: 0209 365 6012 oder 0209 365 2160