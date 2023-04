Auszeichnung für vorbildliche Betriebsräte

Vorbildliche Arbeitnehmervertretungen mit innovativen Projekten aus Mülheim könnten so auf großer Bühne ihr Konzept für ein angenehmeres Arbeitsklima und bessere Arbeitsbedingungen präsentieren. Gleichzeitig appelliert die IG BAU an Arbeitnehmer, einen Betriebsrat zu gründen, wenn es in ihrem Unternehmen noch keinen gibt.

Der Preis ist eine Initiative der Fachzeitschrift "Arbeitsrecht im Betrieb". Er zeichnet jedes Jahr das Engagement von Betriebsräten aus, egal aus welcher Branche. Schirmherr ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.

Betriebsräte können sich online für den Preis bewerben.