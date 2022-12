Auszeichnung für Styrumer Verein

Die beiden anderen Mülheimer Stützpunktvereine in diesem Bundesprogramm sind der Deutsche Alpenverein (DAV) und der VfB Grün-Weiß Mülheim. Der Styrumer TV bietet für Mütter mit und ohne Migrationshintergrund eine Übungsstunde an, in der die Frauen bei sportlichen Aktivitäten erleben können, wie viel Spaß das gemeinsame Bewegen macht. Eine Kinderbetreuung vor Ort ermöglicht den Müttern zudem, dass sie sich auf sich konzentrieren können. Gut angenommen würden auch der „Walkie-Talkie-Lauftreff“ des Vereins über rund 7 km und der Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen, heißt es vom Mülheim Sportbund.