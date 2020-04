Auszeichnung für die Grundschule am Dichterviertel

Die Grundschule am Dichterviertel ist seit drei Jahren Teil der Kampagne. Dabei hat sie zum Beispiel die Bienen-Tage organisiert und zusammen mit den Schülern den Schulgarten umgebaut. Dafür gab es die höchste Stufe als Schule der Zukunft. Die Grundschule am Dichterviertel hat die Ideen mit in ihr Leitbild übernommen und die Inhalte auch in einigen Fächern verankert.