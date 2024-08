Auszeichnung für Ausbildung bei Ategris

Ategris sei digital gut aufgestellt, biete beste Weiterbildungsmöglichkeiten und flache Hierarchien. Die Ausbildung läuft in den Evangelischen Krankenhäusern Mülheim und Oberhausen und in der eigenen Fachschule für Gesundheitsberufe. Insgesamt sind ab Herbst hier 220 junge Leute in der Ausbildung. Bemerkenswert findet der Unternehmerverband auch die Aktion "Schüler leiten eine Station", in der die Azubis - angeleitet - das Kommando übernehmen. Außerdem gehe das Unternehmen aktiv schon in der Schule auf mögliche Azubis zu. Das Engagement hat der Unternehmerverband jetzt mit dem Label "AusgezeichnetAusbilden!" gewürdigt.