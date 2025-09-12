Navigation

Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 13:33

Kanzler Merz hat das Eindringen russischer Drohnen in den Nato-Luftraum als «ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa» bezeichnet. Jetzt verschärft die Regierung ihren Protest.

Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein
© Katharina Kausche/dpa

Ukraine-Krieg

Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei «gefährlich» und «inakzeptabel», teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. «Die #NATO steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen.»

Die Einbestellung eines Botschafters gilt als deutliche Form des diplomatischen Protests. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums nicht für ein Versehen halte. Er sehe darin «eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa». Merz sprach auch von einer «neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen». 

Als Reaktion hat die Bundesregierung die Beteiligung der Bundeswehr am Schutz der Nato-Ostflanke verstärkt. Für die Überwachung des Luftraums über Polen stehen in Rostock-Laage zunächst bis Ende des Jahres vier statt bisher zwei Eurofighter-Kampfjets zur Verfügung.

Auch Frankreich stellt Botschafter ein 

Auch Frankreich bestellt nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum den russischen Botschafter in Paris ein. Man werde ihm sagen, dass man sich nicht einschüchtern lasse, sagte der geschäftsführende Außenminister Jean-Noël Barrot im Sender France Inter. Außerdem müsse Russland aufhören, die Nato und seine Verbündeten zu testen.

Als Reaktion auf den Vorfall wird auch Frankreich drei Rafale-Kampfjets zum Schutz des polnischen Luftraums und der Nato-Ostflanke entsenden. Auch Personal und Munition soll zur Verstärkung geschickt werden, hieß es vom Verteidigungsministerium.

© dpa-infocom, dpa:250912-930-29791/2

Weitere Meldungen

Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen

Politik Dass reiche Russen trotz des Ukraine-Krieges Luxusurlaube oder Shopping-Touren in EU-Staaten machen können, ist vielen Menschen ein Dorn im Auge.

Luxusjacht 'Eclipse' vor Villefranche-sur-Mer

Zeichen der Solidarität: Lahav Shani dirigiert in Berlin

Kultur Dass ein belgisches Festival einen israelischen Musiker aus politischen Gründen auslädt, hat in Deutschland scharfen Protest ausgelöst.

Dirigent Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker

Überraschungsreise: Harry besucht Veteranen in Kiew

Panorama Mit dem Zug ist der britische Prinz überraschend über Polen in die Ukraine gereist. Sein Ziel? Die Unterstützung verwundeter Soldaten. Das ist dem 40-Jährigen ein Herzensanliegen.

Ukraine-Krieg - Prinz Harry in Kiew
skyline